Scania beloont 168 uitzendkrachten met vast dienstverband

Scania besluit wel vaker uitzendkrachten een vast contract aan te bieden, maar dit aantal was groter dan voorgaande keren. Het is een teken het dat de Zweedse vrachtwagenfabrikant voor de wind gaat. Betsie Grube, manager HR en Communicatie, is de laatste die dat zal ontkennen. ,,De orderportefeuille is goed gevuld, waardoor we meer mensen nodig hebben.''

Bij Scania werken in totaal drieduizend mensen, in de de assemblagefabriek in Zwolle, Scania Logistics in Zwolle en de lakfabriek van Scania in Meppel. Traditiegetrouw werkt dertig procent er als uitzendkracht in de flexibele schil.