Scania-expansie op Zwolse parkeerterreinen. Vrachtwagenproducent zoekt steeds meer stallingsruimte.

Scania in Zwolle weet bijna van gekkigheid niet meer waar ze de grote hoeveelheid vrachtwagens moet stallen. De Zweedse vrachtwagenfabrikant heeft nu een derde (tijdelijke) parkeerlocatie in de Overijsselse hoofdstad in gebruik genomen. En een vierde met ruim plek voor honderden vrachtwagens is in de maak.