Scania-personeel Zwolle staakt opnieuw, ondanks opgelopen spanning

Het personeel van Scania in Zwolle en Meppel legt morgen met steun van vakbond FNV Metaal opnieuw het werk voor 24 uur neer. Dat de directie in Zweden juist daardoor de productielocatie als onbetrouwbaar ziet, deert FNV niets. ,,We willen gewoon een goede CAO voor onze leden.”

Met de nieuwe stakingen gooit FNV olie op het vuur, aangezien de directie van Scania juist heeft aangegeven dat door de vele stakingen de productie in Nederland als ‘risicovol’ wordt gezien. En dat als de vrachtwagenbouwer wil groeien, het in de toekomst dan eerder voor uitbreiding van de fabriek in Frankrijk zal kiezen. Dit zou betekenen dat Scania de bakens verzet, waarbij gevreesd wordt dat er op termijn werk vanuit Zwolle wordt overgeheveld en het hier banen zou kosten.

Dreigement

De vakbond is echter niet onder indruk en ziet dergelijke uitgesproken voornemens als een dreigement. Bovendien beschuldigt het Scania van het verspreiden van nepnieuws. ,,Maar dat staat los van deze nieuwe staking”, zegt woordvoerder Brenda Heidinga. ,,Door het hele land houden we acties om een goede metaal-cao af te dwingen. In het draaiboek staat dat Scania nu aan de beurt is. Dan wijken we daar niet vanaf.” De stakers van FNV Metaal eisen onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent per jaar, met een bodem van duizend euro, en een generatiepact. Ook wil de vakbond dat er een einde komt aan de in hun ogen doorgeslagen flexibilisering bij de metaalbedrijven.

