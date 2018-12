Scania presenteert de nieuwe vrachtwagens voor defensie: de Gryphustrucks

video,,Als je kijkt naar wat we gemaakt hebben, dan zijn deze trucks het beste wat we kunnen leveren op dit moment’’, zegt een trotse minister Bijleveld (defensie). Ze krijgt vandaag in Zwolle de sleutel van de nieuwe legertrucks, de Scania Gryphus, overhandigd en geeft deze symbolisch door aan de uiteindelijke gebruiker, Commandant Landstrijdkrachten Luitenant-Generaal L.J.A. Beulen. Over drie jaar moeten de 2037 trucks klaar zijn.

De productiezaal van Scania is omgebouwd tot bomvolle presentatiezaal. Luchtmacht, landmacht, werknemers van Scania, iedereen staat klaar voor de presentatie van de hybride vrachtwagens. Toeschouwers worden getrakteerd op twee vrachtwagens die de zaal in komen rijden. Vlak daarna valt het doek, nog eens verschillende soorten Gryphus-wagens onthullend.

De trucks

,,Ze zijn duurzaam en innovatief. We gaan er heel erg op vooruit’’, zegt minister Bijleveld. ,,De voertuigen hebben minder onderhoud nodig, innovatiever in het gebruik, modulair opgebouwd. Ze zijn heel veelzijdig en dat is voor ons van belang.’’

Haar Zweedse collega, minister Peter Hultqvist, is naar Zwolle afgereisd voor de onthulling van de trucks van het Zweedse Scania. ,,Het eerste contact tussen Nederland en Zweden is gelegd in 1614, dus we kennen elkaar al lang,’’ vertelt Hultqvist. ,,Wat Zweden hier uit haalt is economische groei. Scania en defensie zijn grote posten voor ons land.’’

Bijleveld vult aan dat de samenwerking tussen Nederland en Zweden, en eigenlijk alle noordelijke landen van Europa, belangrijk is, omdat de landen hetzelfde kijken naar de rol van Rusland in oost-Europa. ,,Daarom is het belangrijk dat je ook industrieel met elkaar samenwerkt.’’

Onderhoud

Defensie en Scania hebben een samenwerkingsverband dat de partijen de Hybride Service Overeenkomst noemen, waarbij Scania monteurs opleidt. Monteurs die, tijdens het werk bij de landmacht, wagens kunnen repareren. ,,Dat zorgt weer voor meer werkgelegenheid’’, vertelt Bijleveld. Scania is al gestart met het opleiden en werven van extra werknemers, bovenop de 41.000 werknemers die Scania heeft.

De trucks moeten onderhoudsvriendelijk zijn, weinig stil komen te staan. Bijleveld benadrukt dat de afspraak tussen defensie en Scania van groot belang is. Bijleveld: ,,Het is in Nederland moeilijk om goed technisch personeel te vinden. Dat is ook in deze regio een punt. Daarom is het van belang dat je goede afspraken maakt. Het is voor het eerst dat we de samenwerking zo vergaand hebben afgesproken.’’

Terug in Overijssel

Voorheen was Bijleveld actief als commissaris van de Koning in Overijssel. Ze koestert daarom een speciale band met Zwolle, een band die tijdens de presentatie van de trucks breed uitgemeten werd. ,,Het is heel mooi om hier in de provincie terug te zijn’’, vertelt ze. ,,Ik heb het proces van deze wagens ook als commissaris van de Koning gezien en het is nu heel mooi dat het zo gelukt is.’’