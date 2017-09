Scania uit Zwolle beboet met 880 miljoen euro om kartel

De boete is het gevolg van de weigering van Scania om met de commissie mee te werken. De vijf andere bedrijven deden dat wel. Het gaat om MAN, DAF, Daimler, Iveco en Volvo/Renault.

EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) zet nu een punt achter het onderzoek. ,,Dit jarenlange kartel had gevolgen voor een groot aantal wegvervoerders omdat Scania en de andere bedrijven gezamenlijk meer dan negen van de tien middelgrote en zware trucks in Europa produceerden. Deze vrachtwagens vervoeren driekwart van alle goederen over land in Europa. In plaats van samen te spannen hadden ze moeten concurreren."

De prijsafspraken betroffen de hele Europese Economische Ruimte (EU plus Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland) in de periode van 1997 tot 2011, toen de commissie na een tip van Volkswagendochter MAN bij de bedrijven binnenviel. MAN kreeg daarom immuniteit en hoeft niets te betalen. De andere vier bekenden ook schuld waardoor ze korting kregen op de boetes. Die werden in juli vorig jaar al bepaald en bedroegen totaal 2,9 miljard euro.