Scania Zwolle heeft een oplossing voor de 2 centimeter te hoge vrachtwagens voor Defensie (wat lucht uit de banden)

’s Middags gourmetten milieu­vrien­de­lij­ker dan ’s avonds

Gourmetten met de kersdagen, veel mensen in Nederland doen het. Als iedereen die dat van plan is dat niet ’s avonds maar ’s middags doet, is dat veel beter voor het milieu. Omgerekend scheelt dat zelfs zoveel CO2-uitstoot dat je daarvan 520 keer heen en weer kunt vliegen van Amsterdam naar Londen, becijferde het Zwolse zonne-energiebedrijf Zonneplan.

10:50