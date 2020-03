Scania Zwolle knipt diensten op om meer vrouwen in fabriek te krijgen: ‘Moet dat nou echt? Ja dat moet’

Hoe is de verhouding man/vrouw?

Betsie Grube: ,,Van de 1800 medewerkers is tien procent vrouw. Weinig hè? Dankzij ons project 'Meer vrouwen in de fabriek' werken ze niet alleen meer in administratieve functies. Ze draaien mee in de productie en in logistieke banen. Vrouwen denken vaak dat een fabriek lawaaierig is of dat het fysiek zwaar werk is. Als ze hier komen, dan vallen de schellen ze van de ogen. Dit is echt een hypermodern bedrijf.”