Scania Zwolle wil overwerk tegengaan

Bijna dagelijks praat Scania de ruim tweeduizend werknemers bij over het productieproces, laat woordvoerster Nicolien Vrielink weten. Dat gebeurt via nieuwsbulletins. Daarmee wil Scania ook duidelijk maken waarom overwerken soms nodig is. Tegelijkertijd wil Scania die overuren zoveel mogelijk voorkomen, aldus Vrielink.

Opstartproblemen

De Zweedse vrachtwagenproducent heeft een inhaalplan opgesteld in overleg met de ondernemingsraad. Er worden nieuwe trucks gemaakt, maar door opstartproblemen is een achterstand ontstaan. In overleg met personeel wordt dat programma besproken, laat Vrielink weten. 'Daarnaast krijgen we ondersteuning vanuit Scania wereldwijd en voeren we allerlei acties uit om de verstoringen zo snel mogelijk op te lossen', aldus de woordvoerster.

Kritisch

Scania-medewerker en FVN-kaderlid Gerrit Knol laat weten dat het personeel nog altijd kritisch is. Er zijn onlangs ruim 1600 handtekeningen opgehaald om de directie te dwingen iets te doen aan het overwerken. ,,Het is niet alleen iets van de laatste tijd, dit speelt al langer. Het houdt gewoon een keer op.''

Flexuren