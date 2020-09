Schaakspel om ‘spookhuis’ aan de Kleine Veerweg in Zwolle in patstelling: rechter moet uitkomst bieden

Het heeft al een ‘mooie tijd’ geduurd, was zelfs het oordeel van de rechter. ,,Tijd om er een punt achter te zetten.’’ Of dat gaat gebeuren is nog maar de vraag, want de rechter vroeg zich dinsdag hardop af of de gekozen procedure wel de beste weg was. ,,Ik begrijp wat u wilt’’, zei hij tegen de buurman die protest aantekende tegen de vergunningen voor de bouw van de boerderij met stal. ,,Maar via deze route gaat het ’m niet worden.’’