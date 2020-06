Schaamte bij verdachte na dronken woede-uitbarsting richting agente: ‘Ik snijd je kop eraf’

Update Volkszan­ger Henri van Velzen uit Zwolle na hartin­farct afgevoerd naar ziekenhuis

11:57 Henri van Velzen (53) is gisteren getroffen door een hartinfarct. Van Velzen, die bekend staat als de ‘Zwolsche André Hazes’, ligt in het Isala Ziekenhuis in afwachting van een openhartoperatie.