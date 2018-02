Schaatsen van korte duur in Oost-Nederland

Hulp voor verzamelaars met obsessie: Gehecht aan elke lege shampoofles

8 februari In de trein raak je aan de praat met een medereiziger. Plots begint die in je tas te rommelen en pakt je sleutels of portemonnee eruit. Natuurlijk ben je woedend: hee, blijf van mijn spullen af! Zo ongeveer voelt een dwangmatige verzamelaar zich als iemand aan zijn spulletjes in huis zit. Ook al gaat het dan om een serie lege shampooflessen, meters opgestapelde kranten of oude kalenders.