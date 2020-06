Schaatser Ronald Mulder uit Zwolle blij met tijd voor gezin in coronatijd: ‘Ik kon mijn oudste naar school brengen voor zijn eerste schooldag’

IT-talent Daan (16) uit Zwolle is vraagbaak voor zijn docenten in coronatijd: ‘Als ik kan helpen, doe ik dat graag’

10:00 Adviesje hier, programmaatje installeren daar, of een online-les observeren op verzoek van de docent. Daan Boven (16) uit Zwolle is niet zo’n leerling die zich verveelt tijdens zijn online-lessen. De 4 vwo’er van het Carolus Clusius College in Zwolle is een IT-talent en dat komt zeker in coronatijd goed van pas.