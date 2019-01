Schaatskoorts stijgt: wachten op eerste rondjes op natuurijs in de regio

Oproep

Kan er bij jou in de buurt al geschaatst worden op natuurijs? Laat het ons weten! Mail naar online@destentor.nl.

Het was bibberen vanochtend met temperaturen ver onder het vriespunt. In Overijssel tikte de thermometer op sommige plekken zelfs -8 aan. Het wakkert de schaatskoorts aan. De ijsbaan in Doorn (Utrecht) had vanochtend de primeur in Nederland. Daar kon vanaf 8.00 uur vanochtend worden geschaatst.

Gisteren zijn de vrijwilligers van ijsvereniging Ons Genoegen in Gramsbergen begonnen met het inlaten van water op de baan. Drie centimeter ijs is nodig. Op dit moment inspecteert ijsmeester Dirk Jan van Faassen de ijslaag. ,,Ik ben nu onderweg om te kijken!”, jubelt hij.

In Giethoorn zijn gisteren al de eerste mensen door het ijs gezakt, zag Jan Hopman van bootverhuur ‘t Zwaantje. ,,Wij verkennen nu de grachten om te kijken of we nog langer kunnen doorvaren met onze rondvaartboten”, vertelt hij. ,,Want we willen de schaatsliefhebbers natuurlijk wel een beetje te vriend houden.”

Iets verderop in Wanneperveen is het nog even duimen draaien voor een aantal dagen strenge vorst. Daar zagen de ijsmeesters dat de ijsvloer nog te dun om vandaag het ijs op te gaan.