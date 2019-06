Schade door noodweer: wat kun je claimen?

Noodweer teisterde deze week Oost-Nederland en heeft veel schade aangericht in de regio. Bomen waaiden om en belandden op wegen en auto’s. Huizen en gebouwen raakten flink beschadigd tijdens zware onweersbuien. Gedupeerden maken de schade op en staan voor de vraag of ze die vergoed krijgen. Hoe zit het eigenlijk met die schade? We zetten de zaken op een rijtje met behulp van de verzekeraars.

Wordt stormschade altijd vergoed door de verzekering?

Het antwoord is nee. Dat heeft in de eerste plaats te maken met de verzekeringen die je hebt afgesloten. Maar wees gerust: volgens het Verbond van Verzekeraars dekken de meeste particuliere woonhuisverzekeringen schade door storm.

Anders is het wanneer er een boom op je auto valt. Met alleen een WA-verzekering heb je pech. Ben je casco of allrisk verzekerd dan kun je de schade wel vergoed krijgen.

Een opstalverzekering verzekert de herbouwwaarde van je woning en één van de mogelijke schadeoorzaken is storm (naast onder meer brand, bliksem en inbraak). Denk bij stormschade aan bomen of takken die op je huis vallen, vallende dakpannen en omgevallen schuttingen. Ook waterschade, zoals lekkages of ondergelopen kelders door noodweer, vallen hieronder.

Bij alleen een inboedelverzekering zijn claims van stormschade vaak lastiger. Verzekeraars zijn niet happig op claims van spullen zoals meubelen of bloempotten die zijn achterlaten in je tuin. En er geldt bovendien vaak een eigen risico.

Geldt er ook een eigen risico?

Belangrijk om te weten is dat iedere verzekeraar een eigen risico heeft voor stormschade. Dat eigen risico is vaak hoger dan bij andere schades. Bij stormschade ligt het eigen risico meestal tussen de 225 en 500 euro. Check dit daarom in je polisvoorwaarden.

Wanneer is er überhaupt sprake van stormschade?

In weerberichten wordt er bij windkracht 9 officieel gesproken van een storm. Maar bij de meeste verzekeraars is er bij windkracht 7 al sprake van een storm. Zij gaan daarbij af op metingen van het KNMI.

En als je dan stormschade hebt, wat moet je dan doen?

Verzekeraars als Univé en Centraal Beheer raden mensen aan om in ieder geval zelf maatregelen te nemen zodat de schade wordt beperkt. Is dat toch niet afdoende, dan is het advies om foto’s van de schade te maken en de schade zo snel mogelijk te melden. Vergeet daarbij niet om je polisnummer bij de hand te houden. Dat voorkomt ergernis en opnieuw bellen.

Hoe kan je schade voorkomen?

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan herstellen. Website van A tot Zekerheid adviseert om te beginnen ramen, deuren en eventuele dakramen dicht te doen. Slim is ook om zoveel mogelijk losse spullen uit de tuin te halen. Denk aan de tuinstoelen, parasol en bloempotten.

Niet onverstandig is het om de zonwering op te rollen en rolluiken niet naar beneden te doen. Check of de auto in de garage of onder de carport staat, zijn stekkers bij hevige onweer uit het stopcontact, controleer de bevestiging van je satellietschotel en of de dakpannen vastzitten. Waarschijnlijk ben je dan tijdens zo’n onweersbui net iets relaxter.