Schadelijke PFAS-stoffen in de grond zorgen voor hoofdpijn: ‘Duizenden banen op het spel’

PFAS-probleem - Hovenier Gerran van den Belt, Zwolle:

Hij maakt nog net geen vreugdedansje. Maar blij is hij wel dat hij bij zijn tuinklus vandaag in Zalk geen grond hoeft te verplaatsen. Met een graafmachine harkt hovenier Gerran van den Belt uit Zwolle het brandnetelveld om, verwijdert het onkruid en zaait het opnieuw in. ,,Als we een nieuwe tuin aanleggen verwijderen we meestal de bovenste grondlaag. Maar door het PFAS gedoe moeten we de grond nu eerst bemonsteren, wat veel tijd en geld kost. Er zijn maar drie laboratoria in Nederland die de monsters kunnen beoordelen en die zitten ook nog eens bomvol. En dan heb je nog het transportprobleem. Oude grond breng ik normaal naar een verwerker, maar die willen geen risico lopen en nemen niets meer aan. We blijven dus bij veel klussen met grond zitten.”