Schapen in de stress, kip dood: loslopende honden ergernis bij de Stadshoeve in Zwolle

Het park met kinderboerderij en bistro raakt steeds meer in trek onder bewoners van de Zwolse wijk. Op doordeweekse ochtenden en in het weekend is het er soms een drukte van belang, zeker nu de dagen weer wat mooier worden. Populair onder kinderen is het houten speelkasteel, dat afgelopen najaar werd geopend. ,,Als je over het grasveldje naar het kasteel loopt, moet je goed scannen waar je loopt’’, doelt voorzitter Jessica de Jonge van de Stadshoeve op de hondendrollen die er soms liggen. Het is een ergernis. ,,Volgens mij is hondenpoep een van de grootste ergernissen in publieke gebieden. Maar het begint, denk ik, bij het meenemen van je schepje of je zakje. Er zijn ook mensen die het keurig weer opruimen. Anderen denken dat de natuur dat wel weer doet.’’