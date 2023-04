Schatgraven in de eigen achtertuin, maar sporen van kasteel Voorst blijven buiten bereik

MET VIDEO In dit oude politiebu­reau opent het eerste hostel van Zwolle: ‘Tralies zijn gebleven’

In het gebouw waar Zwollenaren vroeger aangifte deden na bijvoorbeeld fietsendiefstal, komen gasten vanaf vandaag bij van een bezoek aan de stad. Meer dan drie jaar na het eerste plan opent het eerste hostel van Zwolle in het voormalig bankgebouw en politiebureau aan de stadsgracht. ,,Door prijsstijgingen vragen we iets meer per nacht.”