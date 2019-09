Scheidsrechter Max Wolfkamp uit Zwolle doet het: van de pupillen tot het KNVB-niveau

Agenten richten wapen op jongens in auto in Wezep, maar pistool in dashboard is nep

6:02 De ene dag win je een tof neppistool op de Schapenmarkt in Oldebroek; nog geen week later sta je met je handen omhoog naast je auto terwijl er echte vuurwapens op je gericht zijn. Het overkwam een tweetal jonge gasten op de Noordsingel in Wezep.