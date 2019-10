Schietincident in woonwijk Zwolle, politie doet onderzoek

De politie ging met spoed ter plaatse. Op locatie werd een deel van de omgeving afgezet. Volgens een aanwezige fotograaf is er zeker één kogelgat in een geparkeerde bestelauto aangetroffen.

Slachtoffer(s)

Ook een ambulance kwam ter plaatse, maar deze is inmiddels weer vertrokken. Het is nog onduidelijk of er iemand gewond is geraakt. Volgens politiewoordvoerder Henk Kremer is er in ieder geval geen sprake van een dodelijk slachtoffer.