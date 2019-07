Schietincident na ruzie aan Oude Vismarkt in Zwolle, vier personen opgepakt: ‘Ik zag ze rennen’

UpdateDe politie heeft zondagavond vier personen aangehouden voor een geweldsincident aan de Oude Vismarkt in Zwolle. Naast het terras van pizzeria De Plataan is een schot gelost. Hier zou een ruzie aan vooraf zijn gegaan, waarbij onder meer met stoelen werd gegooid.

Het incident gebeurde rond acht uur. Wat er precies is voorgevallen, is nog niet duidelijk. De politie laat weten dat er met stoelen werd gegooid en dat daarna is geschoten. Met wat voor soort wapen er is geschoten, wordt nog onderzocht. ,,We weten nog niet of het om een scherp vuurwapen of een knalwapen gaat", laat een woordvoerder van de politie Oost-Nederland weten.

Bij de schietpartij raakte niemand gewond. Na het incident gingen vier personen er vandoor, maar volgens de politie konden zij snel worden aangehouden in de binnenstad. Over hun identiteit is nog niks bekend.

Harde knal

Ibrahim Yildirim van Ibi’s Pizza en Döner aan de Oude Vismarkt was aan het werk toen hij vier jonge mannen langs zijn zaak zag rennen. Vlak daarvoor hoorde hij een schot. Hij schat de mannen in de leeftijd van 20 tot 25 jaar. Ze renden weg naar het Gasthuisplein. Annefloor Wolters woont aan het Koningsplein, het steegje dat zondagavond is afgezet. Ook zij hoorde een schot. ,,Een harde knal, maar dat horen we wel vaker. Dan meestal door vuurwerk. Ik voel me hier overigens nog steeds veilig hoor.”

Tot half twaalf ‘s avonds deed de politie zondag onderzoek. Er werd onder meer met een speurhond gezocht naar sporen op en rond het terras van De Plataan. Een deel van de Oude Vismarkt en het steegje waren afgezet.

Aanleiding

De politie roept getuigen van de schietpartij op zich te melden. ,,We zijn vooral benieuwd naar wat er is gebeurd en wat de aanleiding is. Misschien dat mensen weten of er voor dat incident misschien meer is gebeurd en wie er bij betrokken waren", zegt politiewoordvoerder Frank Brouwer.