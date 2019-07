Schietpartij na ruzie aan Oude Vismarkt in Zwolle, vier personen aangehouden

De politie heeft vanavond vier personen aangehouden voor een geweldsincident aan de Oude Vismarkt in Zwolle. Bij een horecagelegenheid is geschoten. Hier zou een ruzie aan vooraf zijn gegaan, waarbij onder meer met stoelen werd gegooid.

Het incident gebeurde rond 20:00 uur vanavond. Wat er precies is voorgevallen, is nog niet duidelijk. De politie laat weten dat er met stoelen werd gegooid en daarna is geschoten. Met wat voor soort wapen er is geschoten, wordt nog onderzocht. ,,We weten nog niet of het om een scherp vuurwapen of een knalwapen gaat", laat een woordvoerder van de politie Oost-Nederland weten.

Bij de schietpartij raakte niemand gewond. Na het incident gingen vier personen er vandoor, maar volgens de politie konden zij snel worden aangehouden in de binnenstad. Over hun identiteit is nog niks bekend. Op dit moment doet de politie nog onderzoek. De straat waar de schietpartij plaatsvond is afgesloten.

Aanleiding