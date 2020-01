Schilder heeft geluk bij aanrijding Thomas à Kempisstraat in Zwolle: slechts licht geraakt

Zwolse flat ontsnapt aan grote brand, OM eist tbs tegen verslaafde

14:16 Een flatgebouw aan de Dollard in Zwolle is in juni vorig jaar aan een explosie of grote brand ontsnapt. Een bewoner had de gordijnen en bank in zijn appartement met benzine besprenkeld met de bedoeling er de fik in te steken. Hij kwam net op tijd tot inkeer, bleek dinsdag op zijn strafzaak.