Schip met geld voor cultuur vaart deze regio voorbij richting...Randstad

Het totale te verdelen bedrag? 21 miljoen euro. Ongeveer de helft van de subsidie gaat naar Amsterdam. Gezelschappen in Overijssel, het noorden van Gelderland en Flevoland vallen buiten de boot. Uit deze regio kwamen zeven aanvragen, waaronder van TEN Producties in Zwolle.

Geschrokken

,,We zijn geschrokken door de keuze van het fonds”, zegt San Jonker, zakelijk leider van TEN Producties. ,,We hadden gehoopt op een positievere uitkomst. We realiseren ons natuurlijk ook dat niet elke aanvraag gehonoreerd kan worden, maar het is jammer dat we er niet bijzitten.”