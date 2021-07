Schip vol levensgevaarlijk rattengif stilgelegd voor Zwolle, eigenaar wil niets zeggen

UpdateEen binnenvaartschip vol met giftig graan is stilgelegd voor Zwolle. Het schip is één van de drie schepen waarbij een zeer hoge concentratie van de giftige stof fosfine is gemeten. De lading is afkomstig uit Polen waar de stof in capsulevorm aan het graan was toegevoegd om ongedierte (waaronder ratten) te bestrijden.

Eigenaar J. Jut bevestigt dat het gaat om zijn binnenvaartschip ‘Imatra’, maar wil verder niets zeggen. ,,Iedereen maakt er een eigen verhaal van.’’ De andere twee schepen liggen stil in Utrecht en Veghel.

600 keer teveel

De veilige norm voor het vervoeren van het middel door schepen is 0,2 ppm (deeltjes per miljoen). Bij 0,5 ppm kan het levensgevaarlijk zijn. In Veghel zou een concentratie van maar liefst 300 ppm zijn gemeten, dat is dus 600 keer zoveel.

De schipper in Veghel werd dinsdagavond door de brandweer van boord gehaald en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. In 2019 belandde het schippersechtpaar De Waardt op de intensive care na inademing van deze stof. Hoe de bemanning van het schip voor Zwolle er aan toe is, is nog niet duidelijk.

Forse gezondheidsschade

Chemicus Atie Verschoor, expert in containergassen, legde ten tijde van het voorval in 2019 uit dat fosfine al decennialang slachtoffers maakt onder binnevaartschippers. ,,Fosfine is één van de schadelijkste gassen die er is, zelfs mensen die slechts kortstondig ermee in aanraking komen, kunnen er forse gezondheidsschade aan overhouden,’’ legde zij uit.

Mensen worden eerst heel ziek als zij in aanraking komen met een veelvoud van de toegestane waarde, vervolgens krijgen veel slachtoffers psychische problemen. ,,Denk aan paniekaanvallen, een slecht geheugen of concentratieproblemen. Die psychische gevolgen zijn vaak langdurig of permanent.”

Bij langere blootstelling treedt naast hersenschade ook orgaanschade op, zegt Verschoor. ,,De gevolgen zijn dan nog veel erger.”

Goed mis

De te hoge concentratie kwam aan het licht na metingen in Utrecht. Sunniva Fluitsma, voorzitter van de Algemeene Schippersvereeniging: ,,Daar kwamen ze erachter dat het goed mis was en dat de bemanning van het schip in Veghel direct gewaarschuwd moest worden.’’

Het verbaast haar dat de bemanning nog zo lang heeft gevaren met deze hoge concentra­ties. ,,Je schrikt je kapot als je dat hoort. Deze hoge concentratie werd dan wel in het ruim gemeten, maar het was een levensgevaarlijke situatie daar aan boord. Als de gassen de woonruimte hadden gehaald, doordat er bijvoorbeeld spleten in de muren zitten, dan was het vele malen erger afgelopen.”

Het is nog niet precies duidelijk wat er met de lading van de schepen gaat gebeuren.