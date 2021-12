Schokkend verhaal achter nieuwe bewoners dierenopvang Zwolle: ‘Ontzettend pijnlijk en zo onnodig’

‘Het is vandaag stralend weer, maar in de opvang is van een zonnige stemming helaas geen sprake’, schrijft Flappus in een bericht op Facebook. ‘De arme dieren zijn sterk vermagerd en zitten onder de abcessen en bijtwonden. Ontzettend pijnlijk en bovendien zo onnodig, want deze ellende had voorkomen kunnen worden als zij op een juiste, diervriendelijke manier waren gehouden.’

Cavia's mishandeld

Volgens Flappus heeft de vorige eigenaar de cavia’s niet alleen verwaarloosd, maar ook mishandeld. ‘De details hierover laten wij achterwege, maar we zijn erg geschrokken van de hele situatie. Gelukkig zijn de cavia’s nu veilig in onze opvang, maar ze hebben nog een lange weg te gaan. We gaan er alles aan doen om ieder van hen er mentaal en fysiek bovenop te helpen’.

Vrijwel alle vrouwtjes zijn zwanger omdat de eigenaar de verwaarloosde cavia's door elkaar liet lopen.

Kerstkindjes

De medewerkers van Flappus doen dat door ze naar eigen zeggen een comfortabel verblijf te geven in een rustige omgeving en het juiste voer te geven waardoor ze kunnen aansterken. Ook krijgen de verwaarloosde cavia’s een medische behandeling en worden er kraamverblijven ingericht waar de zwangere vrouwtjes kunnen bevallen en hun baby’s laten opgroeien.

‘Gelukkig hebben we voldoende hokken in onze opvang om alle cavia’s te kunnen huisvesten’, schrijft Flappus.

Een medewerkster van Flappus laat weten dat degene bij wie de cavia’s zijn weggehaald niet in Zwolle woont en dat de kans groot is dat een aantal van de cavia’s die nog geboren moeten worden, ‘kerstkindjes’ zullen zijn. ,,De draagtijd van een cavia is ongeveer 62 dagen dus het is een zeer reëele mogelijkheid dat een aantal tijdens Kerstmis wordt geboren. Maar het blijft een triest verhaal.’’

Nog 120 cavia’s

De dierenopvang meldt verder dat er behoefte is aan bodembedekking, voer en groenten. Want: ‘Dit gaat er in rap tempo doorheen in de opvang’. Naast de 35 binnengebrachte cavia’s heeft Flappus namelijk nog 120 cavia’s die wachten op een goed thuis.

Mensen die één of meerdere cavia’s willen overnemen, kunnen zich melden via de site van de stichting die verwaarloosde of afgestoten dieren opvangt. ‘Helaas staan vanwege de enorme drukte lang niet al onze opvangcavia’s op de website, maar u mag altijd een chatbericht of e-mail sturen voor meer informatie’, aldus Flappus.

