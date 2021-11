Schoolleiders vrezen nog meer schade bij nieuwe lockdown: ‘Laat dat meewegen’

Jacco Petersen, directeur Ireneschool Ermelo, basisonderwijs:

,,Het is een vreselijk ingewikkelde kwestie. Waar doe je goed aan? Deze week hadden we de groepen 1 en 2 die thuis zaten omdat de leerkracht griep had. Daar kon ik geen vervanger voor vinden. Groep 7 zit in quarantaine als gevolg van meerdere besmettingen. Ik heb ook twee collega’s die behoorlijk ziek zijn ondanks hun vaccinatie. Anderen zijn best bezorgd over hun veiligheid. En we hebben we de groepen 6 en 8 al in quarantaine gehad.’’