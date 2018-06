Schoolvoetballers uit Zwolle gediskwalificeerd: te oude speler

Het kon afgelopen weken niet op bij basisschool De Krullevaar in de Zwolse nieuwbouwwijk Stadshagen. Nadat het schoolvoetbalteam van groep 5/6 de lokale en regionale voorrondes had overleefd, stond er afgelopen zaterdag in Didam weer geen maat op de dribbelaars van de openbare onderwijsinstelling. 'Hup, hup, hup. De Krullevaar wint de cup', prijkte er op het spandoek dat de negenkoppige formatie na de voetbaldag in Didam omhoog kon houden. De apotheose zou over twee weken plaatsvinden, wanneer de Zwolse knullen het in Zeist op zouden nemen tegen de beste schoolvoetballertjes van Nederland.

Onheilsbericht

Tot deze week het onheilsbericht kwam. De KNVB heeft een stokje gestoken voor de droom van de jonge knapen. Eén van de spelers is ouder dan de toegestane leeftijd, waardoor het complete team gediskwalificeerd is. Regels zijn regels, stelt de voetbalbond. ,,Er heeft een speler meegedaan die in 2005 geboren is, daarom worden ze uitgesloten", zegt KNVB-woordvoerder Lisanne Schellens. Hoe vervelend ze het ook vindt voor de Zwolse talenten, de spelregels staan nou eenmaal zwart op wit.

Dispensatiespelers

De KNVB schrijft voor dat kinderen die op of na 1 oktober 2007 geboren zijn dit jaar mee mogen doen in een team van groep 5/6. Er mogen twee dispensatiespelers, die maximaal een jaar ouder zijn, in actie komen. Leerlingen die op of voor 30 september 2006 geboren zijn, kunnen echter niet meespelen. Een vertegenwoordiger van de school hoort de selectie door te geven aan het wedstrijdsecretariaat. Waarom tijdens of voor het toernooi van afgelopen weekeinde de fout niet aan het licht gekomen is, durft Schellens niet te zeggen.

Volgens een woordvoerder van de overkoepelende scholenstichting OOZ is er 'teleurstelling en droefenis alom' bij de voetballers. Vanuit De Krullevaar is niet gereageerd.