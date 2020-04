Schot gelost tijdens ruzie bij winkelcentrum in Zwolse wijk Holtenbroek: vier aanhoudingen

Update & videoDe politie heeft vier mensen aangehouden na een schietincident bij het winkelcentrum in de Zwolse wijk Holtenbroek. Er ging een ruzie aan vooraf waarbij minstens één keer is geschoten.

Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het conflict dat op straat werd uitgevochten, vond plaats op de hoek van de Bachlaan en de Beethovenlaan.

Volgens politiewoordvoerder Henk Kremer zou daarbij ‘iemand met een wapen hebben lopen zwaaien’. Er is zeker één keer geschoten, blijkt uit een kogelhuls die op de plaats delict is gevonden.

Volledig scherm Een van de betrokkenen wordt afgevoerd. © Stefan Verkerk

Vier aanhoudingen

Drie mannen en één vrouw zijn na het schietincident aangehouden, bevestigt de politie ter plaatse. Wat de aanleiding was voor de ruzie is nog onduidelijk. De verdachten worden daarover gehoord op het politiebureau.

Mes gevonden

De melding werd maandagavond rond kwart over tien gedaan. De politie was al snel met een groot aantal agenten in kogelwerende vesten ter plaatse en de recherche deed enige tijd onderzoek.

Naast de huls zou de politie ook een voorwerp uit de bosjes hebben gevist dat leek op een mes. Een groot gebied in de wijk is enige tijd afgezet als plaats delict, maar is inmiddels weer vrijgegeven.

Onrust in Zwolle

Al langer is het onrustig in Zwolle. Vorig jaar vonden meerdere schietpartijen plaats die te maken hebben met een hoog opgelopen conflict in de drugswereld, waaronder twee in de wijk Holtenbroek en één in het nabijgelegen Stadshagen.

De politie noteerde in Zwolle vijf schietincidenten in honderd dagen. Bij de laatste werd de 52-jarige Zwollenaar Henk W. doodgeschoten. Sinds nieuwjaarsdag was het rustig in Zwolle.

Volledig scherm Op straat ligt een kogelhuls. © Stefan Verkerk