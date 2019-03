Schot in plannen voor ‘onthaastingscentrum‘ aan de rand van Stadshagen

Het is een plan van Cynthia en Bart Collet dat de zegen heeft gekregen van het Zwolse gemeentebestuur. Zij broeden al jaren op plannen voor uitbreiding van hun huidige studio Lotuszen in Stadshagen. Eerder lieten ze hun oog vallen op de Milligerplas maar daar was niet genoeg ruimte.

Ingetogen

Nu is de Scholtensteeg in beeld, net buiten het noordelijkste puntje van de wijk. Het gaat om de locatie die in de hoek Scholtensteeg-Stuurmansweg en de Hasselterweg ligt op de grens met de polder Mastenbroek. De Collets hebben hierover overeenstemming bereikt met het college. Het college vindt dat het welnesscentrum past op deze ‘beeldbepalende‘ locatie aan de rand van de wijk. Wel is het de bedoeling dat er ingetogen gebouwen ontstaan die op een goede manier in het landschap worden ingepast. Het college wil meewerken aan een bestemmingsplanwijziging. De buren zijn geïnformeerd en de initiatiefnemer houdt op een later moment nog een informatieavond.

Gezonde kant

Over een grootschalig wellnesscentrum in Stadshagen wordt al jaren gesproken. ,,Ik denk dat we hierover in 1999 al het eerste contact met de gemeente hadden", zegt Bart Collet. Volgens hem is het een ‘uniek nieuw concept‘ dat rust op vier pijlers: zingeving (meditatie, yoga), uitrusten en beleven (sauna’s, zwembaden), doelgericht en actief (fitness, bootcamp) en gezondheid en medisch (fysio, acupunctuur). ,,We willen mensen bedienen vanuit de gezonde kant. Vaak als je klachten hebt of ontspanning zoekt heb je de neiging te focussen op wat niet goed gaat. Wij zullen ons meer richten op het vergroten van het gezonde deel van de mens, waardoor ze beter in hun vel komen te zitten.”

Het is de bedoeling dat op het terrein, pal tegen de geluidswal van de Hasselterweg aan, naast de gebouwen met groene daken glooiende gevellijnen ook waterpartijen en diverse tuinen worden aangelegd. Ook wordt voorzien in een grote parkeerplaats.

‘s Heerenbroek vindt plan prima Dorpsbelangen ‘s Heerenbroek vindt de komst van een onthaastingscentrum langs de Scholtensteeg prima, zegt voorzitter Alex Kroeze. Dorpsbelangen loopt wel al jaren te hoop tegen de komst van 106 tijdelijke huurwoningen aan diezelfde Scholtensteeg. ,,Dat plan met drie woonlagen vinden wij veel te grootschalig en geen goede overgang van de stad naar de polder. Maar het wellnesscentrum is iets dat groen vormgegeven wordt en totaal niet stedelijk is, dus wij zien geen reden om daar op tegen te zijn.”