Schoten gehoord in Zwolse woonwijk, bewoners opgeschrikt door ‘korte knallen achterelkaar’

Rond kwart voor twaalf klonken er knallen in de buurt van de Palestrinalaan, hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit het park achter de Glenn Millerflat. De politie deed onderzoek en vond knalpatronen, die vermoedelijk afkomstig zijn van een alarmpistool. ,,We doen verder onderzoek en bekijken camerabeelden waarop mogelijk iets te zien is”, vertelt woordvoerster Anne Coenen.

Zondagochtend is er niets meer van het politie-onderzoek te zien. Alleen handhaving van de gemeente rijdt rondjes door de straten bij de flats aan de Palestrinalaan. Ze inspecteren of er zwerfafval ligt.

Er heerst rust in de omgeving van de flats. Een enkeling laat er zijn hond in het park uit. Een bewoonster van de Glenn Millerflat zegt inderdaad zaterdagavond laat knallen te hebben gehoord. Ze was toen ook haar hondje aan het uitlaten. ,,Het waren zulke korte knallen achter elkaar dat het geen vuurwerk kon zijn.’’ Echt bang was ze niet. Ze heeft met hond en de zaklamp die ze 's nachts altijd meeneemt haar korte wandelrondje in het donker gewoon afgemaakt.