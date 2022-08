Schoten gehoord in Zwolse woonwijk, politie doet onderzoek

Wapenwet

In tegenstelling tot een vuurwapen, gebruikt een alarmpistool geen kogels of projectielen. Bij het afschieten is enkel een hard geluid te horen, dat klinkt als een echt schot. Het bezit van een alarmpistool is legaal, mits er wordt voldaan aan strenge voorwaarden. Zo mag het er niet uitzien als een vuurwapen, mag niemand ‘m bij zich dragen in de openbare ruimte en moeten de knalpatronen kleiner zijn dan 6 millimeter.