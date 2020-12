Schrijfster uit Zwolle overlijdt drie dagen voor lancering boek over dood van zoontje: ‘Ze maakt het hiermee nu alsnog bespreekbaar’

Na de schaamte van dinsdag ging de knop om bij PEC: ‘Anders haal je tegen Emmen geen goed resultaat’

17 december Een crisis bij PEC? Zeker niet, zegt John Stegeman. Maar de trainer beseft heel goed dat na de bekerblamage van afgelopen dinsdag tegen Excelsior (2-0) winst tegen FC Emmen, vrijdagavond om 20.00 uur in eigen huis, wel heel erg welkom is. Al was het alleen maar om de nodige onrust weg te halen.