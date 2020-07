Schrijver en dichter Rodaan Al Galidi opent ‘trefpunt’ Saeed in Zwolle met een ode aan de warmte

Als iemand weet hoe het is om een plek te moeten vinden in een ander land, in Nederland, dan is het de Iraaks-Nederlandse schrijver en dichter Rodaan Al Galidi uit Zwolle wel. Geen wonder dat hij vanavond de officiële opening van Saeed, ontmoetingsplek, coachingscentrum en pop up-restaurant in de Drostestraat Zwolle opende. ,,Eten is een verblijfsvergunning.”