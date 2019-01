Schrikdraad in Zwolse buurt met spelende kinderen: ‘Dit is absurd’

Niemand meer verdacht: Hoe een tumultueu­ze zondag op station Zwolle met een sisser afloopt

7 januari Niet een, niet twee, maar drie keer kwam een zwaarbewapend arrestatieteam zondag in actie rondom station Zwolle. Nog dezelfde avond zijn alle vijf aangehouden mannen weer vrijgelaten. Onschuldig, luidt het oordeel. Nou ja, de man die met een bijl over straat liep valt wel iets te verwijten en roken in de trein is ook verboden, maar niemand is beboet. Hoe heeft dit zo kunnen lopen? Marloes Ballast van Politie Oost-Nederland blikt terug op tumultueuze zondag.