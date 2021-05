Schuro Inter Design uit Zwolle stoffeert zelfs vliegende auto: ‘Een proefvlucht? Nee, dank u’

Topsportmoeder Marga uit Hasselt is moeder van de wereldkam­pi­oen: ‘Ze is gewoon zichzelf gebleven’

21 mei Ze won bijna alle wielerwedstrijden minstens één keer. De Belgische klassieker de Waalse Pijl zelfs zeven keer op rij. Marga van der Breggen, moeder van olympisch kampioen Anna, is extra blij dat dochterlief dit seizoen weer de wereldtitel pakte. ,,In het shirt van de wereldkampioen is ze makkelijk te herkennen in het peloton.”