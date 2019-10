Schuttevaerders uit Zwolle groeit uit tot iets moois muzikaals, ‘maar in het begin sloeg het nergens op’

Terwijl de muziek van Tyler the Creator op de achtergrond klinkt en er met een biertje geproost wordt op de mooie dingen die komen gaan, dwalen de gedachten van Killian van Schaik en Wesley van der Bol nog eens af naar de eerste muzikale stappen van de Schuttevaerders. Dat is inmiddels twee jaar geleden. De muzikanten kunnen nog steeds niet geloven dat hun groep is uitgegroeid tot een in Zwolle zeer gewaardeerde popformatie. ,,Nee, vooral niet als je bedenkt waar we vandaan komen’’, vertelt Wesley, zanger en rapper van de Schuttevaerders. ,,We vonden het wel altijd al leuk om met taal te spelen. Door te oefenen met rappen konden we taal combineren met muziek. Het sloeg in het begin helemaal nergens op, maar we hadden er wel lol in.’’