Schutting tussen cafés Voorstraat Zwolle zet kwaad bloed

Een woensdag geplaatste houten schutting tussen de cafés Bruut en Robbedoes in de Voorstraat in Zwolle zorgt voor onenigheid tussen de uitbaters van beide horecagelegenheden.

Bruut zette de afscheiding neer, volgens uitbater Bob Kooistra om tijdens het Straatfestival van vrijdagavond de bezoekersstromen tussen beide cafés beter te scheiden. ,,De ingangen liggen maar een meter van elkaar. Veel publiek dat bij hen (Robbedoes, red.) op het terras zit maakt bonje met ons. Door de schutting kunnen ze ons wat minder uitdagen en ontstaat minder provocatie.”

Volgens eigenaar Wesley Robben van Robbedoes komen er juist provocaties van de kant van Bruut. Hij is totaal niet te spreken over de actie. De schutting ontneemt het zicht van de politie-beveiligingscamera's op zijn zaak, hij staat er zonder vergunning en het is bovendien tegen het beleid om de Voorstraat vrij van obstakels te houden, zegt hij.

Afspraken

Hij heeft de gemeente gevraagd actie te ondernemen en de schutting nog voor het Straatfestival weg te halen. Volgens hem zijn andere ondernemers in de straat het daarmee eens. Uitbater Dennis Kaatman van Het Vliegende Paard zegt desgevraagd dat hij het eens is met Robben. ,,We hebben met de overheid afspraken over de inrichting van de straat tijdens het Stratenfestival, omdat het dan heel erg druk wordt. Onder meer dat er zo min mogelijk objecten in de straat moeten staan. Dan kan dit niet."

Kooistra stelt juist dat hij de schutting geplaatst heeft op advies van de politie. Ook geeft hij aan dat de in de straat verankerde schutting na het evenement weer verdwijnt. Woordvoerder Ruud Visser van de politie zegt dat het best mogelijk is dat zoiets ter sprake is gekomen in een gesprek. ,,Maar ik kan niet zeggen of dit dan de uitkomst of conclusie was van dat gesprek.”