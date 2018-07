Schuurtje in Zwolle totaal verwoest: 'Die onkruidbrander gebruik ik nooit meer'

,,Ik dacht dat het begon te hagelen, zo hard knetterde het ineens. Bleek dat schuurtje in de hens te staan." De rust is woensdag wedergekeerd aan de Ministerlaan in Zwolle. De vorige dag was de buurt nog in rep en roer vanwege een korte, maar felle brand. Die ontstond waarschijnlijk door het onkruid branden. De bewoonster was zich van geen kwaad bewust: ,,Ik heb zelfs nog tien minuten in de tuin gezeten na het weghalen van het onkruid. Er was niets aan de hand."