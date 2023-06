Scooterrijder ernstig gewond bij aanrijding met trein Emmen, geen treinverkeer van en naar Zwolle

Rebekka’s zoontje (9) werd in elkaar geslagen door volwassen mannen: ‘Dit wil je als ouder nooit meemaken’

Een blikje drinken dat omviel. Meer was er volgens Rebekka Smit (40) uit Zwolle niet nodig om haar zoontje van negen in elkaar te slaan. Dat er snel twee mannen voor zijn opgepakt, verzacht de pijn. Een beetje... Het onbegrip is er niet minder om. ,,Hoe kun je dit zo'n mannetje aandoen?’’