Scooters uitgebrand in Zwolse fietsenstalling

Twee scooters zijn in de nacht van zondag op maandag uitgebrand in een inpandige fietsenstalling aan de Oldeneelallee in Zwolle-Zuid. De stalling is van de appartementen van RIBW GO, voor begeleid wonen. Er zijn geen gewonden gevallen.

Rond drie uur 's nachts werd de brand gesignaleerd door een ondersteunend begeleider vanaf de parkeerplaats. De brandweer rukte in eerste instantie uit voor een brand aan de Snavel van Emekamp. Het bleek echter te gaan om een brand bij het appartementencomplex aan de Oldeneelallee, dat kruist aan de Democratenlaan, laat Diana Inkelaar, woordvoerdster van Veiligheidsregio IJsselland, weten.

Schade

De berging zit naast het appartementencomplex en dicht bij de parkeergarage van het winkelcentrum van Zwolle-Zuid. Doordat de brand niet naar buiten kon trok de lucht hier in. Nadat de brandweer het vuur had geblust is het gebouw geventileerd. Twee scooters zijn volledig afgebrand en een aantal fietsen hebben gesmolten wielen, kapotte achterlichten en overige schade. Door het snel handelen van de brandweer is 'slechts' een derde van de tweewielers beschadigd. Het onderzoek naar de oorzaak is in volle gang.

,,Het is gisteravond allemaal vlot en goed verlopen", stelt Jordy Pronk, ondersteunend begeleider van RIBW GO. De mensen die al wakker waren zijn bij elkaar geroepen, een aantal mensen hebben er doorheen geslapen. De bewoners konden iets na 4 uur weer, voor zover dat ging, rustig verder slapen.

De politie kwam maandagochtend langs om de schade op te nemen. ,,Het klinkt heftiger dan het is", zegt Pronk. ,,Iedereen was er vanochtend rustig onder. Toen bewoners keken bij de stalling vonden ze het meevallen." Pronk denkt dat het gaat om opzettelijke brandstichting, maar wat er precies gebeurt is weet hij niet. ,,Hier hangen geen camera's in verband met privacybeleid."

Roet