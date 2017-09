Scooterslachtoffer waarschuwt voor WhatsApp tijdens rijden

Appen op de scooter, dat is iets wat Jordy Germans (23) nooit zal doen. Hij heeft immers gezien welke gevolgen dat kan hebben. ,,Ik riep nog dat hij uit moest kijken, maar toen was het eigenlijk al te laat." Germans, studerend in Zwolle, blikt terug op een scooterongeluk dat hij afgelopen augustus heeft gehad. De reden? Een andere scooterrijder die op zijn telefoon achter het stuur zat.

,,Ik zag een scooter steeds meer afwijken naar mijn weghelft en ik zag dat hij op zijn telefoon zat. Ik riep nog dat hij uit moest kijken, maar toen hij opkeek was het eigenlijk al te laat. Hij stuurde wel terug, maar we schampten elkaar. Ik drukte vol mijn remmen in, ben over de kop gevlogen en hij is doorgereden.''

Germans hield een aantal verwondingen over aan zijn ongeluk. ,,Ik kwam onder de scooter terecht. Waarom weet ik niet, maar de scooter bleef gas geven. Ik heb hem toen van mij afgetrapt. Toen zat ik op mijn knieën op het fietspad. Mijn elleboog, knie en bovenarm lagen allemaal open. M'n shirt was gescheurd en ik had een snee op de zijkant van m'n borst. Een voorbijgaande vrouw heeft mij toen verzorgd.''

Gedragscode

Het aantal doden en gewonden in het verkeer stijgt. Afleiding door smartphones speelt daarbij een grote rol. Vandaag werd bekend dat de ANWB en 40 andere organisaties een gedragscode gaan ondertekenen tegen het gebruik van mobieltjes in het verkeer. Germans juicht dit initiatief toe. ,,Maar niet per se omdat ik mijn ongeluk heb gehad. Je ziet ook vaak auto's uitzwenken op de weg en als je ze dan inhaalt blijken de bestuurders op hun telefoon te zitten.''

Zelf gebruikt hij zijn telefoon overigens ook weleens achter het stuur in de auto. ,,Maar dat is meer om een ander liedje op te zetten of om op de navigatie te kijken'', zegt Germans. ,,Mijn telefoon ligt vast op een plek, dus kan ik mijn ogen op de weg houden. Kijken naar de navigatie is een snelle blik en je kijkt weer op de weg. Daarnaast kijk ik sowieso twee of drie keer of het veilig is om even naar beneden te kijken. Ik zal mijn telefoon ook nooit pakken als het druk op de weg is. Ja, als het rustig is kan het ook gebeuren. Eens. Maar de kans is zeer klein dat ik dan iemand anders kan verwonden, want mijn blik is nooit langer dan twee seconden weg.''

