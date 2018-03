Scootmobieltocht door Zwolle op 'haas- of schildpadstand'

Ze drukt op de knopjes en ontdekt de richtingaanwijzer en de claxon. Gerdien Rots, lijsttrekker van de ChristenUnie Zwolle, zit voor het eerst op een scootmobiel. Ze twijfelt tussen de haas- en de schildpadstand. ,,Ik heb de neiging snel te gaan maar dat is meer iets voor mijn zoon."

Lastig

Haar partijgenoot Arie Slob, minister van Onderwijs en Media, ging zaterdag te voet mee met de scootmobieltocht door het centrum. Hij is zich allang bewust van de vele hindernissen voor mensen met een beperking. ,,Mijn zus is zwaar gehandicapt, zij zit in een rolstoel en is afhankelijk van anderen. Ik weet hoe lastig het is om even met haar te winkelen."

Gecorrigeerd

Ook Gert-Jan Segers, leider van de landelijke ChristenUnie, gaat lopen. Hij duwt de 24-jarige Hendrik, die dagelijks in een rolstoel zit, door de promenade. De groep volgt stadsgids Bert Dijkink die voor de gelegenheid zijn verhaal vertelt vanuit een scootmobiel. Het gaat hem soepeltjes af. ,,Alleen in de bochten is het oppassen." Hendrik corrigeert angstvallig Gert-Jan Seegers want die rijdt bijna tegen een voorganger aan. ,,Niet te hard hoor." Als Hendrik de stad in gaat, moet hij meestal iemand meenemen. ,,Bij de Ierse pub Sally O'Briens kom ik niet binnen vanwege de hoge opgang."

Volledig scherm Toegankelijksheidstest voor rolstoelen en scootmobielen in Zwolle onder toeziend oog van Arie Slob, Gert-Jan Segers, CU-lijsttrekker Gerdien Rots, wethouder Ed Anker en ervaringsdeskundigen. © Frans Paalman

Stapvoets

Voor Sharda van der Vegt is dit bekend terrein. Als vertegenwoordiger van Toegankelijk Zwolle test ze wekelijks de stad. Ze is door polio haar leven lang afhankelijk van hulpmiddelen en sinds tien jaar heeft ze een scootmobiel. ,,We vallen onder de voetgangers en de fietsers. Als ik een winkel binnenga, druk ik op de knop met het huisje. Dit betekent dat je binnen bent, dan ga je stapvoets." Wethouder Ed Anker, ook ChristenUnie, heeft een poging gewaagd en het viel hem niet mee. ,,Het voelt alsof je in een auto door de promenade rijdt."

Historische stad