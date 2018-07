Scootterrijder gewond bij botsing met touringcar in Zwolle

'We hebben op het randje gelopen’

30 juni Als puber stapte ze op die veel oudere Jonnie af: of hij haar naar huis wilde brengen? Een verboden kus, een relatie... En toen kregen ze samen een sterrenrestaurant, in Zwolle. Hij was de ster, maar zij wilde niet het meisje zijn dat enkel ramen lapte. Als vinoloog en gastvrouw knokte Thérèse zich naast haar man. Nu zijn ze dat sprookjesachtige stel - al was hun leven in De Librije soms een thriller.