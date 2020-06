Segerien uit Zwolle laat op een originele manier zien wat 1,5 meter afstand betekent.... met een hoepelrok

Video Explosie dreunt na bij omwonenden Geleen in Zwolle: ‘Mijn hele huis trilde’

31 mei Ria Balk is in de nacht van zaterdag op zondag diep in slaap als ze opgeschrikt wordt door een enorme knal. ,,Zo hard, ik durfde mijn ogen bijna niet open te doen", vertelt ze de ochtend na de explosie bij een huis even verderop in haar straat. Achter de politielinten in de Geleen in de Zwolse wijk Aa-landen is de politie druk bezig met technisch onderzoek. Zij gaan uit van een misdrijf.