Seinen op groen voor outdoorcentrum bij Zwolle, maar niet iedereen is daar even blij mee

Het was toch wel even spannend, vertelt Van der Wal. ,,Maar de gemeenteraad is unaniem voor. We zijn hartstikke blij, hebben zeker een klein feestje gevierd die avond.” Al zo’n vier jaar proberen de mannen het park al van de grond te krijgen, maar nu pas met succes. ,,Het werd tijd. We hebben al zoveel vertraging opgelopen.”