Seinstoring legt treinverkeer tussen Meppel en Zwolle stil

PEC Zwolle speelt gelijk tegen Venezia en ziet Czyborra gebles­seerd uitvallen

De oefenwedstrijd tussen PEC Zwolle en Venezia is vrijdagavond geëindigd in een gelijkspel: 1-1. Ferdy Druijf was verantwoordelijk voor het Zwolse doelpunt, in de slotfase maakte Alvin Okoro gelijk. Linksback Lennart Czyborra moest het veld geblesseerd verlaten.