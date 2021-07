Seinstoring legt treinverkeer tussen Zwolle en Heino voor langere tijd stil

Advocaat over ‘gesjoemel’ provincie: ‘Overheid zit nog in dezelfde stikstofmo­dus als 20, 30 jaar geleden’

10:23 Dat daags na de protestacties van de boeren vijftig handhavingsverzoeken voor Overijsselse boerenbedrijven bij de provincie op de deurmat vallen, is niet bedoeld als olie op het vuur, zegt advocaat Valentijn Wösten van Mobilisation for the Environment (MOB). Maar verantwoordelijk gedeputeerde Harm ten Bolscher doet er wel goed aan de verzoeken serieus te nemen, zegt hij.