Seinstoring op flessenhals Meppel-Zwolle voorbij: treinen rijden weer volgens spoorboekje

Er komt een andere boot, maar vluchtelin­gen blijven ook komende maanden in Genemuiden

Genemuiden vangt ook de komende maanden vluchtelingen op in de Industriehaven. De crisisnoodopvang is verlengd tot in ieder geval 1 maart volgend jaar. Het huidige riviercruiseschip, dat onderdak biedt aan circa tachtig vluchtelingen, wordt vervangen door een andere boot.

20 november