Seinstoring op traject Zwolle - Almelo: geen treinen tussen Raalte en Nijverdal

Jeanne Die­le-Staal, de dochter van een NSB’er doet haar verhaal in de Human Library in Zwolle

25 september Wat voor invloed hebben de keuzes van een NSB vader op je leven? En wat is het moeilijkste aan het ontvluchten van je vaderland? In de Stadkamer in Zwolle kun je zaterdag naast boeken ook mensen lenen om een verhaal te horen. Zoals het verhaal van Jeanne Diele, dochter van een NSB’er.