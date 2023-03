Seinstoring tussen Zwolle en Meppel verholpen, treinverkeer komt weer op gang

Hattemse winkeliers verdeeld over mogelijke koopzondag: ‘Ons werk moet leuk blijven’

Waar de één blij is met een dag extra inkomsten, ziet de ander zijn of haar enige vrije dag in het water vallen. Het laatste woord over de koopzondag is nog lang niet gezegd, leert rondgang onder de ondernemers van Hattem. Maar waar ze het wel over eens zijn, is dat de ondernemer in ieder geval de mogelijkheid moet krijgen zelf een besluit te nemen. ,,Zondagen voor kerst zijn prime-time voor ons.’’